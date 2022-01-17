Но почти с каждым может произойти ситуация, когда выбежал в магазин или сел в транспорт, и оказалось, что вдруг нет маски. Что делать в таком случае?

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Развлечения 24 собрали забавную подборку изобретателей, которые не растерялись, не сдались и нашли выход из ситуации. А возможно, это своего рода протест, или даже самовыражение.

Самые нелепые вещи, которые люди используют вместо масок / Фото из соцсетей

Самые нелепые вещи, которые люди используют вместо масок / Фото из соцсетей

Самые нелепые вещи, которые люди используют вместо масок / Фото из соцсетей

Самые нелепые вещи, которые люди используют вместо масок / Фото из соцсетей

Самые нелепые вещи, которые люди используют вместо масок / Фото из соцсетей

Самые нелепые вещи, которые люди используют вместо масок / Фото из соцсетей

Самые нелепые вещи, которые люди используют вместо масок / Фото из соцсетей

Самые нелепые вещи, которые люди используют вместо масок / Фото из соцсетей

Самые нелепые вещи, которые люди используют вместо масок / Фото из соцсетей

Самые нелепые вещи, которые люди используют вместо масок / Фото из соцсетей

Самые нелепые вещи, которые люди используют вместо масок / Фото из соцсетей

Самые нелепые вещи, которые люди используют вместо масок / Фото из соцсетей

Самые нелепые вещи, которые люди используют вместо масок / Фото из соцсетей

Самые нелепые вещи, которые люди используют вместо масок / Фото из соцсетей

Самые нелепые вещи, которые люди используют вместо масок / Фото из соцсетей

Самые нелепые вещи, которые люди используют вместо масок / Фото из соцсетей

Самые нелепые вещи, которые люди используют вместо масок / Фото из соцсетей

Самые нелепые вещи, которые люди используют вместо масок / Фото из соцсетей

Самые нелепые вещи, которые люди используют вместо масок / Фото из соцсетей

Самые нелепые вещи, которые люди используют вместо масок / Фото из соцсетей

Самые нелепые вещи, которые люди используют вместо масок / Фото из соцсетей