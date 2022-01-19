В этот опасный для жизни момент, пока авто погружалось под лед, женщина вылезла на его крышу и начала спокойно себя фотографировать. Будем откровенны – она выбрала не лучшее время для селфи.

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К счастью рядом были местные жители, которые быстро среагировали. Один из мужчин принес веревку и байдарку, с помощью которых и спасли горе-водителя. Она была спасена вовремя – ведь ее авто почти полностью ушло под воду. Когда женщину спросили, зачем она это сделала, в ответ услышали: "Я просто развлекаюсь. И я бы точно сделала это снова."

Женщина спокойно делала селфи на крыше своей машины, пока та проваливалась под лед / Фото скриншот с видео

Водителя вовремя спасли / Фото скриншот с видео

Авто полностью ушло под воду / Фото скриншот из твиттера

На место происшествия прибыла полиция и медики, чтобы оказать канадке помощь, однако та от нее отказалась.

В этой части реки тонкий лед по сравнению с другими участками. К счастью, никто не пострадал, и местные жители проделали удивительную работу, спасая водителя с помощью байдарки,

– написала полиция Оттавы в своем твиттере.

Автомобиль остался в реке, и полиция предупредила, что он "может представлять опасность для зевак, которые рискуют выйти на лед". Впоследствии водителю было предъявлено обвинение в опасной эксплуатации транспортного средства в соответствии с Уголовным кодексом Канады.