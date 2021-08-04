Жінка самостійно постригла свого собаку і змінила його до невпізнаваності: курйозне відео

Стрижка та догляд за шерстю деяких порід собак вимагає відповідних вмінь і багато зусиль, тому більшість власників довіряють цю справу професіональним грумерам. Проте іноді, бажаючи зекономити або ж переоцінюючи свої можливості, вони намагаються постригти улюбленців самостійно. Такі експерименти не завжди закінчують вдало.

Користувач тіктока з нікнеймом kcuse поділився у мережі результатами своєї дружини, яка вирішила не звертатися до грумера і власноруч постригти їхнього померанського шпіца. Варто сказати, що якби чоловік не вказав породу, впізнати у собаці шпіца було б практично неможливо.

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Ви коли-небудь уявляли, який вигляд має померанський шпіц, коли ваша дружина намагається зекономити кілька доларів і доглядає за ним сама?

– підписав відео тіктокер.

На жаль, чоловік не показав, як улюбленець виглядав до стрижки, проте зазвичай шпіци можуть похизуватися доволі довгою, густою та м'якою шерстю. Тож, можна зробити висновок, що його власниця перестаралася у прагненні зробити собаку красивішим.



До стрижки шпіц тіктокера мав приблизно такий вигляд / Фото Freepik / Колаж 24 каналу

Відео стало популярним у тіктоці й зібрало 2,4 мільйона переглядів. Люди у коментарях писали, що так коротко стригти шпіців не можна, і хвилювалися, що шерсть цього собаки відростатиме дуже довго і проблематично. Проте, автор ролика розповів, що дружина часто робить улюбленцеві подібну стрижку, і попри це він не має жодних проблем із шерстю.

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