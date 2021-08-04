Пользователь тиктока с никнеймом kcuse поделился в сети результатами своей жены, которая решила не обращаться к грумеру и собственноручно постричь их померанского шпица. Стоит сказать, что если бы мужчина не указал породу, узнать в собаке шпица было бы практически невозможно.

Это интересно Что такое социальные казино и почему они стали популярными

Вы когда-нибудь представляли, как выглядит померанский шпиц, когда ваша жена пытается сэкономить несколько долларов и ухаживает за ним сама?

– подписал видео тиктокер.

К сожалению, мужчина не показал, как любимец выглядел до стрижки, однако обычно шпицы могут похвастаться довольно длинной, густой и мягкой шерстью. Поэтому, можно сделать вывод, что его владелица перестаралась в стремлении сделать собаку красивее.



До стрижки шпиц тиктокера выглядел приблизительно так / Фото Freepik / Коллаж 24 канала

Видео стало популярным в тиктоке и собрало 2,4 миллиона просмотров. Люди в комментариях писали, что так коротко стричь шпицев нельзя, и волновались, что шерсть этой собаки будет отрастать очень долго и проблематично. Однако, автор ролика рассказал, что жена часто делает любимцу подобную стрижку, и, несмотря на это, у него нет никаких проблем с шерстью.

Смотрите также Самка орангутана примерила очки посетительницы зоопарка и эпично их вернула: смешное видео