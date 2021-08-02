Тіктокерка написала, що її окуляри випадково впали до вольєра. Самку орангутанга вони неабияк зацікавили – вона підійшла до них разом зі своїм дитинчам і почала приміряти.

Це цікаво Бінго – класика азартних ігор: правила, історія, види

Спершу тварина одягнула їх правильно, а потім спробувала приміряти аксесуар й іншими способами, по-різному обертаючи окуляри. Незнайома річ привернула увагу і малюка орангутанга, який постійно простягав до них лапки. Проте мама так і не дозволила йому побавитися.

Після того, як самка вгамувала свою цікавість, вона вирішила все-таки повернути власниці її річ. Вона зняла окуляри та кинула якомога далі за межі вольєра. Вони, ймовірно, розбилися, але попри це тварина отримала винагороду за свою порядність – її пригостили смаколиком.

Відео стало неймовірно популярним в мережі. За один день його подивилися 29,5 мільйона разів. І це не дивно, адже втриматися і переглянути його лише один раз – практично неможливо.

До теми Мавпа відкорковує пляшку та п'є алкоголь в індійському магазині: курйозне відео стало вірусним