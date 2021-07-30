Це видовище зняли на відео, що швидко поширилося мережею. На ньому можна побачити, як мавпа самостійно відкоркувала пляшку зубами, тримаючи її в лапах, а потім прийнялася з неї пити.

Це цікаво Бінго – класика азартних ігор: правила, історія, види

Мавпа відкоркувала пляшку та п'є алкоголь у магазині: дивіться відео

Ролик розсмішив користувачів мережі, але вони були спантеличені реакцією працівника цього магазину. Схоже, що чоловіка зовсім не здивувало те, що робить мавпа. Спершу він спробував виміняти пляшку на печиво, а коли пухнастий гість не погодився, продавець спокійно продовжив займатися своїми справами.

Виявилося, що мавпа регулярно заходить до цього магазину, аби трохи хильнути. Працівники кажуть, що вона, ймовірно, вже звикла до алкоголю.

Дивіться також В Індії наречений вимагав рідкісну черепаху та лабрадора у придане: його сім'ю заарештували