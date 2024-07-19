Жінка помітила моторошне обличчя "примари" на знімку з друзями
Джерело:DailyStar
Хлоя-Енн Едвардс приголомшила мережу історією, яка з нею сталася. На знімку, зробленому нею та її друзями під час нічної прогулянки, вона помітила моторошну фігуру.
Вона вирішила дізнатися думку користувачів соцмереж, багато з яких зазначили, що це було "дуже моторошно".
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Хлоя-Енн Едвардс також зазначила, що додала стрілку на знімок, щоб виділити таємничу фігуру, яка причаїлася за групою друзів.
Я хотіла показати цей знімок, щоб дізнатися, чи може хто-небудь поділитися своїм досвідом. Цю фотографію було зроблено на фотоапарат Polaroid у римських лазнях у Баті. Я і мої друзі впевнені, що на нашій фотографії є привид. Що ви думаєте з цього приводу?,
– підписала вона свій знімок.
"Привид" мав моторошне біле обличчя з розпатланим волоссям, від чого по спині багатьох користувачів соцмережі пробігли мурашки.
"Примара" на знімку друзів / Фото з фейсбуку
Як на це відреагували користувачі соцмереж
- "Чи не було поблизу статуй?",
- "По-моєму, це ще одна "примарна фігура" за хлопцем праворуч. Однак я можу помилятися",
- "О боже, це страшно",
- "Так! Ви помітили примару".
Однак знайшлися і скептики, які прямо заявили: "Там зовсім нічого немає".