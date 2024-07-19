Она решила узнать мнение пользователей соцсетей, многие из которых отметили, что это было "очень жутко".

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Хлоя-Энн Эдвардс также отметила, что добавила стрелку на снимок, чтобы выделить таинственную фигуру, которая притаилась за группой друзей.

Я хотела показать этот снимок, чтобы узнать, может ли кто-нибудь поделиться своим опытом. Эта фотография была сделана на фотоаппарат Polaroid в римских банях в Бате. Я и мои друзья уверены, что на нашей фотографии есть призрак. Что вы думаете по этому поводу?,

– подписала она свой снимок.

"Призрак" имел жуткое белое лицо с растрепанными волосами, от чего по спине многих пользователей соцсети пробежали мурашки.



"Призрак" на снимке друзей / Фото с фейсбука

Как на это отреагировали пользователи соцсетей

"Не было ли поблизости статуй?",

"По-моему, это еще одна "призрачная фигура" за парнем справа. Однако я могу ошибаться",

"О боже, это страшно",

"Да! Вы заметили призрака".

Однако нашлись и скептики, которые прямо заявили: "Там совсем ничего нет".