Вона вирішила дізнатися думку користувачів соцмереж, багато з яких зазначили, що це було "дуже моторошно".

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Хлоя-Енн Едвардс також зазначила, що додала стрілку на знімок, щоб виділити таємничу фігуру, яка причаїлася за групою друзів.

Я хотіла показати цей знімок, щоб дізнатися, чи може хто-небудь поділитися своїм досвідом. Цю фотографію було зроблено на фотоапарат Polaroid у римських лазнях у Баті. Я і мої друзі впевнені, що на нашій фотографії є привид. Що ви думаєте з цього приводу?,

– підписала вона свій знімок.

"Привид" мав моторошне біле обличчя з розпатланим волоссям, від чого по спині багатьох користувачів соцмережі пробігли мурашки.



"Примара" на знімку друзів / Фото з фейсбуку

Як на це відреагували користувачі соцмереж

"Чи не було поблизу статуй?",

"По-моєму, це ще одна "примарна фігура" за хлопцем праворуч. Однак я можу помилятися",

"О боже, це страшно",

"Так! Ви помітили примару".

Однак знайшлися і скептики, які прямо заявили: "Там зовсім нічого немає".