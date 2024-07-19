Інцидент стався з француженкою Донною Поре з міста Кан.

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Декілька місяців назад вона купила картоплю у місцевому супермаркеті. Вона лишила овочі вдома та поїхала до свого хлопця в інший кінець міста. Коли вона повернулася додому через декілька місяців, то була шокована. За цей час її картопля перетворилася на щось божевільне.

Коли я відчинила вхідні двері, я помітила дивну форму в кінці кухні. Оскільки світло було вимкнене, а жалюзі зачинені, я не зрозуміла, що це була картопля. Лише відчинивши віконниці, я звернула увагу на це надзвичайне видовище,

– зізналася вона.



Картопля-мутант / Фото LADbible

Пагони проросли крізь мішок і між кухонною стільницею та стіною квартири, а це означало, що Донні довелося годинами обрізати їх, щоб видалити "мутанта".

Француженка додала, що пересадила картоплю на своїй грядці, і сьогодні вона знову росте: "Мені не терпиться побачити, що виросте з землі".