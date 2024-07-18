Таку відстань він подолав за 5 днів, 5 годин і 23 хвилини.

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Новий рекорд ірландця

Чоловік вирішив перетнути Ірландії на одноколісному велосипеді, адже це здалося йому смішним та страшним водночас. Імонн ніколи раніше не їздив на одноколісному велосипеді. Йому знадобилося кілька тижнів, щоб навчитися цього, а потім він продовжував практикуватися, поки не зміг проїжджати понад 100 кілометрів за день.

За словами ірландця, через розпухлу щиколотку до кінця подорожі кожен поворот педалей здавався йому "тортурами".

Поки ви рухаєтеся, ви крутите педалі. Тому моя щиколотка розпухла від надмірного навантаження,

– зазначив рекордсмен.

Вражає, але чоловікові вдалося завершити подорож країною швидше, ніж групі велосипедистів, які вирушили незабаром після нього.

Цікаво! Ще у 2016 році Ківні встановив рекорд найдовшої у світі подорожі босоніж, а потім піднявся на 10 гір босоніж за 10 днів, сказав, що ніколи не їздив на одноколісному велосипеді, доки не почав тренуватися для отримання цього титулу. За його словами, кожен день шляху займав близько 12 годин.