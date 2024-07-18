Такое расстояние он преодолел за 5 дней, 5 часов и 23 минуты.

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Новый рекорд ирландца

Мужчина решил пересечь Ирландию на одноколесном велосипеде, ведь это показалось ему смешным и страшным одновременно. Имонн никогда раньше не ездил на одноколесном велосипеде. Ему понадобилось несколько недель, чтобы научиться этому, а потом он продолжал практиковаться, пока не смог проезжать более 100 километров за день.

По словам ирландца, из-за распухшей лодыжки к концу путешествия каждый поворот педалей казался ему "пыткой".

Пока вы двигаетесь, вы крутите педали. Поэтому моя лодыжка распухла от чрезмерной нагрузки,

– отметил рекордсмен.

Впечатляет, но мужчине удалось завершить путешествие по стране быстрее, чем группе велосипедистов, которые отправились вскоре после него.

Интересно! Еще в 2016 году Кивни установил рекорд самого длинного в мире путешествия босиком, а затем поднялся на 10 гор босиком за 10 дней, сказал, что никогда не ездил на одноколесном велосипеде, пока не начал тренироваться для получения этого титула. По его словам, каждый день пути занимал около 12 часов.