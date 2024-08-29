Спершу вона дуже злякалася, але потім жах змінився цікавістю, і вона розбила решту яєць.

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Вона з'ясувала, що інші яйця були нормальні – але це було щось таке, чого вона точно ніколи раніше не бачила.

Потім я розбила інші два яйця з тієї ж коробки, але вони були нормальними. Це було дійсно дивно, тому що вони були свіжими і залишилося лише декілька останніх. Я купила їх у місцевому магазині. Це на секунду відштовхнуло мене, але потім всі захотіли яєчню на тості!,

– зізналася жінка.

Вона сфотографувала рожеве яйце і поділилася ним в інтернеті. Незабаром інші люди почали застерігати її не їсти його.

Чому білок змінив колір

Жінка провела деякі дослідження, і з'ясувалося, що яйце стало рожевим через бактерію, яка може призвести до серйозних захворювань у людей.

Повідомляється, що каламутний яєчний білок є ознакою того, що яйце дуже свіже, а прозорий білок – ознакою того, що яйце старіє. А ось рожевий або перламутровий білок вказує на псування через бактерії Pseudomonas, що може призвести до головного болю, набряків і навіть пневмонії.