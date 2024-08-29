Сначала она очень испугалась, но потом ужас сменился любопытством, и она разбила остальные яйца.

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Она выяснила, что другие яйца были нормальные. Но ничего подобного она раньше не видела.

Потом я разбила другие два яйца из той же коробки, но они были нормальными. Это было действительно удивительно, потому что они были свежими и осталось всего несколько последних. Я купила их в местном магазине. Это на секунду оттолкнуло меня, но потом все захотели яичницу на тосте!,

– призналась женщина.

Она запечатлела розовое яйцо и поделилась им в интернете. Вскоре другие люди стали предостерегать ее не есть его.

Почему белок изменил цвет

Женщина провела некоторые исследования, и выяснилось, что яйцо стало розовым из-за бактерии, которая может привести к серьезным заболеваниям у людей.

Сообщается, что мутный яичный белок является признаком того, что яйцо очень свежее, а прозрачный белок– признаком того, что яйцо стареет. А вот розовый или перламутровый белок указывает на порчу из-за бактерий Pseudomonas, что может привести к головным болям, отеков и даже пневмонии.