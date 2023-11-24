Відомо, що 42-річну Мелінду Ван Велдхейзен зупинили перед посадкою на борт лайнера.

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Служба безпеки знайшла дещо дивне в її речах. З'ясувалося, що в її багажі було виявлено металеві щипчики для нігтів, а потім служба безпеки виявила запечатану упаковку жувальних гумок з легальним наркотиком CBD.

Я була... шокована, тому що у мене навіть немає штрафу за паркування, я дотримуюся правил,

– сказала вона.

Як покарали жінку

Через це Мелінда так і не потрапила на свій круїз. А пізніше їй взагалі заборонили відвідувати майбутні круїзи цієї компанії. Їй також повідомили, що вона має сплатити майже 1700 доларів США за круїз. Пізніше компанія запропонувала повернути їй частину грошей і відшкодувати вартість замовлених екскурсій.

Адвокат стверджує, що жінка має намір витребувати повернення усіх коштів і отримати компенсацію, а також оскаржити накладене обмеження.

Що таке CBD CBD (канабідіол) – це сполука, яка міститься в коноплях. За даними Центру з контролю і профілактики захворювань, сама по собі речовина не спричиняє відчуття кайфу і може бути отримана як з конопель, так і з рослин, які не є коноплями.



CBD використовується в лосьйонах, продуктах харчування та інших товарах. Закон про вдосконалення сільського господарства 2018 року вивів коноплі з-під дії федерального закону про контрольовані речовини, фактично легалізувавши речовину.

Раніше американець Кріс Вілсон придбав цілий круїзний лайнер в інтернеті. Судно було визнане одним з найрозкішніших кораблів 1950-х років. Якби чоловік не здійснив таку вагому покупку, то лайнер відправили б на гігантський цвинтар круїзних лайнерів.