Цікаво, що таку покупку американець здійснив онлайн. І хоча сталося це раніше, у мережі жартують про те, що це серйозна витрата на чорну п'ятницю.

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Що відомо про круїзниий лайнер

Гігантське судно водотоннажністю 2496 тонн має 3 палуби з такими зручностями, як:

85 кают,

їдальня,

басейн.

Чоловік вирішив, що судно заслуговує на кращу долю, ніж іржавіти на гігантському цвинтарі круїзних лайнерів. А тому почав роботи, аби перетворити його на прибережний музей. Він вже дав лайнеру нове ім'я – Аврора і старанно працює з командою добровольців.

Який вигляд мало судно тоді і зараз / Фото Daily Star

Як вдалося купити лайнер

Кріс зізнався, що спочатку він не збирався купувати круїзний лайнер, коли переглядав онлайн-сайт.

Я ніби видавав себе за потенційного покупця, хоча насправді я не мав жодного інтересу до купівлі корабля. Це було щонайменше трохи за межами мого рівня комфорту,

– сказав він.

Проте що більше він дивився на корабель, то більше йому було цікаво. Зрештою, чоловік наважився на таку вагому покупку і зараз він з дружиною живе на судні.

Який вигляд має судно: дивіться відео

Раніше ми писали про легендарний корабель "Святий Грааль" зі скарбами на суму 20 мільярдів, який хочуть підняти на поверхню. Однак претензії на корабель та його коштовності мають одразу декілька країн.