Кадри одразу ж опублікували у тіктоці, де вони швидко стали вірусними.

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Спершу на кадрах видно, як дайвери спокійно займаються своїми справами і досліджують корали на дні океану. Аж раптом потужна течія тягне дайверів в один бік, а потім відкидає їх в протилежний бік. Уламки летять, і дайвери відчайдушно намагаються за щось вчепитися.

Землетрус під водою: дивіться відео

Як на це відреагували користувачі

Люди під цим відео почали залишати коментарі і ділитися своїм враженням від побаченого:

"Чудово, тепер я додав до свого списку параної перебування в океані під час землетрусу".

"Дайвер схопився за камінь, ніби це він рухався, коли земля рухається, а вода залишається нерухомою, це божевілля".

"Ух ти, я навіть ніколи не думав про те, як пірнати з аквалангом під час землетрусу! Чи змінюються течії?!".

"Я ніколи не припускав, що землетрус вплине на океан… Але так, так воно і є".

Довідка. Ці кадри було знято в морі Банда, що оточує острови Малуку в Індонезії. Землетрус, що стався у цьому конкретному випадку, був зареєстрований як сейсмічна подія магнітудою 7,2.

Раніше ми писали, що легендарний корабель "Святий Грааль" зі скарбами на суму 20 мільярдів хочуть підняти з дна. Вважається, що на борту легендарного іспанського флагмана, який затонув ще у 1708 році, є близько 200 тонн золота, срібла та смарагдів.