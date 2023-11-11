Незвичного забарвлення набув ставок Кеалія.

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Як зараз виглядає ставок

Кадри ставка зняли на відео, яке швидко розлетілося мережею.

Який вигляд має ставок: дивіться відео

Яка причина зміни кольору

Служба охорони рибних ресурсів і дикої природи США підтвердила, що вода була рожевою протягом майже двох тижнів. Офіційні особи сказали, що зміна кольору, ймовірно, є результатом галобактерій, знайдених у водах з високою солоністю, а вміст солі у ставку останнім часом не розбавився дощем внаслідок посухи.

Вважається, що вода не токсична, але зразки все ж були відправлені в Гавайський університет для подальшого тестування.

Вид на водойму з висоти / Фото з інстаграму traviskeahi_photos

Ми вже писали, що у США до життя повернулися деякі "зомбі-озера", які постраждали від посухи. Сталося це в американському штаті Каліфорнія, де то вирують лісові пожежі, то приходить повінь і сильні дощі. Однак у диких коливаннях погоди є й позитивний момент.