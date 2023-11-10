Місцеві не оцінили ані задум, ані реалізацію. До слова, фонтан вийшов недешевим – 1,8 мільйона євро.
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Що відомо про фонтан
Скандальний фонтан замовила влада Відня на чолі з мером із Соціал-демократичної партії Міхаелем Людвігом. Композиція фонтану складається з 33 людиноподібних скульптур, які сидять по колу. За задумом, проєкт символізує "комунальну відповідальність за воду" як дорогоцінний ресурс.
Посадовці Відня назвали дизайн фонтану "надзвичайним, натхненним реальністю" і таким, що майстерно передає "відчуття спільності". Але в інтернеті обурились вартістю роботи та розкритикували його. Люди назвали фонтан невиправдано дорогим, а фігури – "потворними".
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Раніше скульптуру українця Василя Корчового "Впевнена" також піддалася нищівній критиці. Саму статую розмістили у Стрийському парку у рамках Львівського тижня скульптури з 18 серпня до 24 листопада. Однак у ніч на 23 серпня невідомі облили скульптуру переробленим мастилом. Таке мастило глибоко в'їдається і його дуже важко відмити.