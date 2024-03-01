Рекордсменку звати Ю Цзянься. Вона розповіла про свою унікальну рису та зізналася, чи важко їй жити.

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Як жінка живе з найдовшими віями у світі

Ю Цзянься наголосила, що довгі вії не завдають їй незручності, ба більше вони навіть економлять час під час макіяжу. До того ж жінка іноді навіть заправляє їх за вуха, щоб вії-рекордсмени не псували укладку.

Довідка. Жінка стала рекордсменкою вже вдруге. Спершу вона потрапила до Книги рекордів Гіннеса у 2016 році. На той час її вія мала довжину 12,4 сантиметра і розташовувалася на верхній повіці лівого ока. Однак вони з роками продовжували рости, і 20 травня 2021 року було підтверджено, що нова найдовша вія становила 20,5 сантиметра.

Вперше я усвідомила, що мої вії ростуть, у 2015 році. Вони продовжують повільно рости, стаючи все довшими та довшими. Я відвідувала лікарів, щоб дізнатися, чому мої вії довші, ніж в інших людей. Лікар не міг цього пояснити,

– розповіла Ю Цзянься.



Який вигляд має жінка найдовшими у світі віями / Guinness World Records

До чого тут Будда

Дівчина навіть вважає, що її довгі вії можуть бути результатом божественного втручання.

Я все думала про те, чому в мене такі довгі вії, а потім згадала, що провела в горах понад 480 днів багато років тому. Я сказала собі, що мої вії, мабуть, подарунок Будди. Ця рекордна особливість надає мені сили,

– поділилася володарка найдовших вій.

Попри довжину її унікальних вій, Ю Цзянься каже, що вони не впливають на її повсякденне життя.