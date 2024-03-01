Рекордсменку зовут Ю Цзянься. Она рассказала о своей уникальной черте и призналась, трудно ли ей жить.

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Как женщина живет с самыми длинными ресницами в мире

Ю Цзянься подчеркнула, что длинные ресницы не наносят ей неудобства, более того они даже экономят время во время макияжа. К тому же женщина иногда даже заправляет их за уши, чтобы ресницы-рекордсмены не портили укладку.

Справка. Женщина стала рекордсменкой уже во второй раз. Сначала она попала в Книгу рекордов Гиннеса в 2016 году. В то время ее ресницы имели длину 12,4 сантиметра и располагалась на верхнем веке левого глаза. Однако они с годами продолжали расти, и 20 мая 2021 года было подтверждено, что новая самая длинная ресница составляла 20,5 сантиметра.

Впервые я осознала, что мои ресницы растут, в 2015 году. Они продолжают медленно расти, становясь все длиннее и длиннее. Я посещала врачей, чтобы узнать, почему мои ресницы длиннее, чем у других людей. Врач не мог этого объяснить,

– рассказала Ю Цзянься.



Как выглядит женщина с самыми длинными в мире ресницами / Guinness World Records

При чем здесь Будда

Девушка даже считает, что ее длинные ресницы могут быть результатом божественного вмешательства.

Я все думала о том, почему у меня такие длинные ресницы, а потом вспомнила, что провела в горах более 480 дней много лет назад. Я сказала себе, что мои ресницы, видимо, подарок Будды. Эта рекордная особенность придает мне силы,

– поделилась обладательница самых длинных ресниц.

Несмотря на длину ее уникальных ресниц, Ю Цзянься говорит, что они не влияют на ее повседневную жизнь.