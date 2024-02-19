Если этот факт подтвердит Британский комитет по регистрации рекордов, то улов Уотсона побьет предыдущий рекорд.

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Сам Ллойд, который ловит щук уже более 30 лет, признался, что был шокирован, когда увидел размер своей добычи.

Я до сих пор не могу оправиться от того, что на самом деле произошло. Мне пишут люди со всего мира, просят дать интервью., Не могу поверить, что это может быть правдой,

– сказал он.

После взвешивания и фотографирования добычу осторожно вернули обратно в воду.

"Сначала мне показалось, что это была маленькая щука, которая застряла в траве. Но когда она приблизилась, внезапно ожила и бросилась на леску, я подумал: "Погоди-ка!". Мы с напарником посмотрели друг на друга и не могли поверить своим глазам. Это лучший день в моей жизни!", – добавил рыбак.



Ллойд Уотсон из Великобритании поймал огромную щуку / Фото Lloyd Watson

Интересно! За последние месяцы в озере Чу-Велли выловили несколько рыб весом 13 – 18 килограммов. Это водоем признан объектом особого научного интереса и считается важным местом для сохранения дикой природы.

Ранее британский рыбак, по имени Келвин Марстон поймал самого большого в мире карпа. Произошло это в Таиланде прямо во время мальчишника. Вес пойманного карпа составлял 114 килограммов.