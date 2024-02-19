Якщо цей факт підтвердить Британський комітет із реєстрації рекордів, то улов Вотсона поб'є попередній рекорд.

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Сам Ллойд, який ловить щук вже понад 30 років, зізнався, що був шокований, коли побачив розмір своєї здобичі.

Я досі не можу оговтатися від того, що насправді сталося. Мені пишуть люди з усього світу, просять дати інтерв'ю. Не можу повірити, що може бути правдою,

– сказав він.

Після зважування та фотографування здобич обережно повернули назад у воду.

"Спочатку мені здалося, що це була маленька щука, яка застрягла в траві. Але коли вона наблизилася, раптово ожила та кинулася на волосінь, я подумав: "Почекай-но!". Ми з напарником подивилися один на одного та не могли повірити своїм очам. Це найкращий день у моєму житті!", – додав рибалка.



Ллойд Вотсон із Великої Британії впіймав величезну щуку / Фото Lloyd Watson

Цікаво! За останні місяці в озері Чу-Веллі виловили кілька рибин вагою 13 – 18 кілограмів. Це водойма визнана об'єктом особливого наукового інтересу та вважається важливим місцем для збереження дикої природи.

Раніше британський рибалка, на ім'я Келвін Марстон спіймав найбільшого у світі коропа. Сталося це у Таїланді просто під час парубочого вечора. Вага спійманого коропа становила 114 кілограмів.