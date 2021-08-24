За словами жінки, погрози почалися у травні 2019 року. Спочатку невідомий обіцяв підпалити її поштову скриньку, а пізніше почав погрожувати і життю Карлі. Поступово ця історія набувала все серйознішого вигляду.

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Коли жінка звернулася до поліції, погрози, написані маркером, з'явилися і на стіні її будинку. До того ж вона запевняла правоохоронців, що однієї ночі до її дому намагалися увірватися невідомі чоловіки.

Поліція взялася за справу, опитала сусідів та встановила відеоспостереження за будинком Карлі. Проте ні свідків, ні доказів вторгнення до її будинку не було. Тоді жінка самостійно звинуватила випадкового водія Uber, якого вона начебто впізнала. Але довести вину цього чоловіка було неможливо.

Ситуація ставала абсурдною, а жодних деталей, які могли б пролити на неї світло, так і не з'явилося. Поліція запідозрила неладне і здогадалася перевірити телефон жертви. Важко повірити, але виявилося, що усі погрози вона надсилала собі сама. Тож Карлі Бекінгем-Сміт перетворилася з потерпілої у підозрювану – вирішувати її долю повинен був суд.



Карлі Бекінгем-Сміт надсилала погрози сама собі / Фото Daily Echo

Через пандемію коронавірусу засідання проти жінки переносили кілька разів, і врешті-решт воно відбулося у серпні 2021 року. Карлі звинуватили у тому, що через неї правоохоронці даремно витратили величезну кількість часу та ресурсів. Зокрема, у поліції підрахували, що на розслідування сфабрикованих та оманливих погроз витратили 69 годин, а на розслідування її власної справи пішло ще 500 годин.

Адвокатка Карлі Бекінгем-Сміт намагалася довести суду, що її клієнтка надсилала собі погрози через проблеми з психікою, але це не спрацювало. Суддя та присяжні вирішили, що жінка зробила це, аби привернути до себе увагу. Її засудили до 6 місяців позбавлення волі у в'язниці.

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