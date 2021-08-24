По словам женщины, угрозы начались в мае 2019 года. Сначала неизвестный обещал поджечь ее почтовый ящик, а позже начал угрожать и жизни Карли. Постепенно эта история приобретала все более серьезный вид.

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Когда женщина обратилась в полицию, на стене ее дома появились угрозы, написанные маркером. К тому же она уверяла правоохранителей, что однажды ночью в ее дом пытались вломиться неизвестные мужчины.

Полиция взялась за дело, опросила соседей и установила видеонаблюдение за домом Карли. Однако ни свидетелей, ни доказательств вторжения в ее дом не было. Тогда женщина самостоятельно обвинила случайного водителя Uber, которого она якобы узнала. Но доказать вину этого человека было невозможно.

Ситуация становилась абсурдной, а никаких деталей, которые могли бы пролить на нее свет, так и не появилось. Полиция заподозрила неладное и догадалась проверить телефон жертвы. Трудно поверить, но оказалось, что все угрозы она отправляла себе сама. Карли Бэкингем-Смит превратилась из потерпевшей в подозреваемую – решать ее судьбу должен был суд.



Карли Бэкингем-Смит угрожала самой себе / Фото Daily Echo

Из-за пандемии коронавируса заседание переносили несколько раз, и в конце концов оно состоялось в августе 2021 года. Карли обвинили в том, что из-за нее правоохранители зря потратили огромное количество времени и ресурсов. В частности, в полиции подсчитали, что на расследование сфабрикованных и лживых угроз потратили 69 часов, а на расследование ее собственного дела ушло еще 500 часов.

Адвокат Карли Бэкингем-Смит пыталась доказать суду, что ее клиентка посылала себе угрозы из-за проблем с психикой, но это не сработало. Судья и присяжные решили, что женщина сделала это, чтобы привлечь к себе внимание. Ее приговорили к 6 месяцам лишения свободы в тюрьме.

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