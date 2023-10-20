У своєму тіктоці вона опублікувала відео, де показує, як ходить боком, щоб її ікри були розташовані ближче до стіни і ніхто не міг прочитати, що там написано.

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Чи шкодує жінка про татуювання

Меді заявила, що попри незручності, вона про них не "шкодує". Коротке відео, опубліковане жінкою, викликало багато запитань у підписників. Вони хотіли дізнатися, про що говорять її татуювання.

Так, задні частини її ніг прикрашені двома сердечками – по одному на кожній нозі. В одному серці були написані слова "су*а, будь ласка", а в іншому – фраза "ти не ла*но".

Як жінка ховає татуювання: дивіться відео

Що про це кажуть користувачі соцмереж

Попри страх Меді, коментатори здебільшого підтримали її татуювання. Ось, які коментарі вони залишали:

"Я думав, буде сказано щось гірше, це так мило".

"Це не так вже й погано, я думав, що буде гірше".

"У мене татуювання з палаючою церквою на тильній стороні ноги".

"У мене 666 на тильній стороні руки".

Ми також писали про іншу жінку, якій випадково набили не ту фразу. Але вона не засмутилася. Навіть навпаки! За її словами, так навіть краще.

Іншій дівчині пощастило не так сильно. Вона пішла від тату-майстра зі сльозами на очах, адже той набив їй тату не в тому місці. Дівчина хотіла тату на внутрішній частині губи, але його розмістили на зовні. Тож тепер напис meow видно навіть коли губи дівчини розслаблені.