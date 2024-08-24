Будьте пильні: жінка ледь не залишилася без елітного відпочинку через просту помилку

Британка Анна Лаффін з Великого Манчестера мало не залишилася без такої довгоочікуваної та дорогої відпустки. Все через помилку працівниці на стійці реєстрації.

Річ у тім, що співробітниця на стійці реєстрації переплутала правила й не пропустила її на посадку.

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У чому була проблема

46-річна Лаффін мала сісти на рейс до Марокко, але їй сказали, що закордонний паспорт, виданий у травні 2014 року, вже протермінований. Жінка намагалась пояснити, що документ чинний ще шість місяців, а для запланованого візиту потрібно лише 3, але це не допомогло розв'язати проблему.

Засмученій британці довелося в сльозах спостерігати, як її 11-річна дочка Аріана, коханий чоловік 48-річний Марк Елліот та його 18-річна дочка від попереднього шлюбу Еррін Елліот сідають на літак без неї.

Це було принизливо, бо відбувалося на очах у всіх, хто сідав на рейс. Я сказала дітям йти на посадку, а сама почала в усьому розбиратися,

– пригадала жінка.

Наступного дня Анна розмовляла з агентом служби підтримки TUI, який перепросив та повідомив, що у посадці їй відмовили помилково. На щастя, жінці компенсували витрати на таксі та готель, а також перебронювали на наступний рейс до Північної Африки.