Ця богиня, як вважають, є покровителькою зубного болю.

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Що відомо про пам'ятку

Дерево зубного болю є однією з найбільш незвичайних туристичних визначних пам'яток у непальській столиці. Воно розташоване на вузькій вуличці в Катманду, між Тамелем і площею Катманду Дурбар.

Кажуть, що святиня Вайша Дев є пнем, відрізаним від міфічного дерева, відомого як Бангемудха, але майже неможливо сказати, що це взагалі дерево, оскільки воно повністю вкрите непальськими рупіями, прибитими до нього.

Точно невідомо, але деякі джерела стверджують, дерево перегукується з королівством Ліччхаві, що існувало у долині Катманду приблизно від 400 до 750 року н.е.

Як "користуватися" деревом

Попри те, що сучасна стоматологія практикується в Катманду вже декілька десятиліть, люди, як і раніше, приходять до дерева зубного болю, щоб прибити монети, сподіваючись, що богиня позбавить їх проблем із зубами.

Легенда говорить, що в глибині головного отвору цього священного дерева є крихітний вирізаний із золота ідол, але прибиті монети, які вистилають внутрішню частину отвору, не дозволяють зазирнути всередину.