Дело в том, что сотрудница на стойке регистрации перепутала правила и не пропустила ее на посадку.

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В чем была проблема

46-летняя Лаффин должна была сесть на рейс в Марокко, но ей сказали, что загранпаспорт, выданный в мае 2014 года, уже просрочен. Женщина пыталась объяснить, что документ действителен еще шесть месяцев, а для запланированного визита нужно только 3, но это не помогло решить проблему.

Расстроенной британке пришлось в слезах наблюдать, как ее 11-летняя дочь Ариана, любимый муж 48-летний Марк Эллиот и его 18-летняя дочь от предыдущего брака Эррин Эллиот садятся на самолет без нее.

Это было унизительно, потому что происходило на глазах у всех, кто садился на рейс. Я сказала детям идти на посадку, а сама начала во всем разбираться,

– вспомнила женщина.

На следующий день Анна разговаривала с агентом службы поддержки TUI, который извинился и сообщил, что в посадке ей отказали по ошибке. К счастью, женщине компенсировали расходы на такси и отель, а также перебронировали на следующий рейс в Северную Африку.