Щасливицю звати Дженніфер Мінтон і вона розповіла представникам лотереї Вірджинії, що використовувала свій телефон для участі в онлайн-грі Safari Quest, коли помітила, що джекпот обнулився.

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Спочатку американка подумала, що головний приз забрав якийсь інший гравець.

Чорт, хтось щойно зірвав куш. Їм так пощастило,

– подумала тоді Мінтон.

Але за кілька хвилин жінка зрозуміла, що саме вона стала щасливою власницею джекпоту в розмірі 912 936 доларів. Вона наголосила, що досі не може повірити у це. Адже лише за тиждень до цього вона виграла 50 000 доларів, граючи в ту ж саму гру.



Дженніфер Мінтон виграла у лотерею / Фото UPI

Раніше ми писали, що "шосте відчуття" допомогло жінці виграти 2 мільйони доларів. Вона, заїхавши в магазин за чашкою кави, відчула, що повинна купити лотерейний білет. Сівши в машину дама виявила, що зірвала джекпот Fastest Road.

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