Зелений чіазавр: компанія пропонує виростити динозавра з рослин

Теракотова фігурка у вигляді тиранозавра – не така проста, як може здатися. Британська компанія представила новинку, яка зможе стати не тільки декором, але і приємним озелененням кімнати.

Firebox показав покупцям нову фігурку у вигляді невеликого динозавра. Її особливість – зелене покриття з насіння чіа, яке можна виростити власноруч.

Читайте також Головоломка тижня: загадка до Різдва – допоможіть звірятам знайти дзвоники

Сама компанія називає статуетку "чіазавром" та зазначає, що це – натуральний плантатор, який допоможе виростити зелень.

Як виглядає чіазавр / Фото FireBox

Фігурка постачається одразу з усім необхідним – окрім води та сонця, яке потрібне для вирощування рослин.

У наборі є все, що вам потрібно, просто покрийте це чудове створіння вологим насінням чіа – додайте трохи води та сонячного світла - і він зацвіте протягом 1 – 2 тижнів,

– написали на сайті.

На динозаврі можна виростити зелені паростки чіа / Фото FireBox

Паростки чіа можна зрізати та додавати до своїх улюблених страв. Коли насіння закінчиться, можна окремо придбати це трохи та продовжувати вирощувати смачну зелень.