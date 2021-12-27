Firebox показав покупцям нову фігурку у вигляді невеликого динозавра. Її особливість – зелене покриття з насіння чіа, яке можна виростити власноруч.
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Сама компанія називає статуетку "чіазавром" та зазначає, що це – натуральний плантатор, який допоможе виростити зелень.
Як виглядає чіазавр / Фото FireBox
Фігурка постачається одразу з усім необхідним – окрім води та сонця, яке потрібне для вирощування рослин.
У наборі є все, що вам потрібно, просто покрийте це чудове створіння вологим насінням чіа – додайте трохи води та сонячного світла - і він зацвіте протягом 1 – 2 тижнів,
– написали на сайті.
На динозаврі можна виростити зелені паростки чіа / Фото FireBox
Паростки чіа можна зрізати та додавати до своїх улюблених страв. Коли насіння закінчиться, можна окремо придбати це трохи та продовжувати вирощувати смачну зелень.