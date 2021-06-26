Здатний відскакувати від стін і повертатися в руки: фанат створив копію щита Капітана Америка

Відеоблогер із США створив репліку щита Капітана Америка. Він так само відскакує від стін і прилітає в руки власника, як у фільмах Marvel.

Капітан Америка – культовий супергерой кінематографічного всесвіту Marvel. Одним із відомих трюків Капітана Америки є кидання свого щита в супротивника, після чого той відскакує назад в його м'язисті руки.

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Джейк Лейзер – відеоблогер з Лос-Анджелеса, створив точну копію відомого щита, який фактично відскакує та повертається до рук власника, якщо кинути його в об'єкт. Крім цього, Джейку вдалося зберегти й інші ключові особливості щита на кшталт зручної фіксації.

Спочатку Лейзер думав про варіант з гумкою або дроном, проте вчасно згадав про карбон та склопластик. Ці матеріали забезпечили відскік при збереженні максимальної міцності, а кріплення на магнітах, допомагають диску відчіплятися від руки в момент помаху. За допомогою смоли відеоблогер надав щиту округлої форми, приробив ручку і пофарбував в кольори американського прапора. Після чого в костюмі Капітана Америка відправився на тренування, де показав кілька трюків, а також продемонстрував, що щит здатний захищати від скляних пляшок, цегляних блоків і навіть метальних ножів.

Ось як я зробив справжній щит Капітана Америка, який насправді летить і відскакує назад. Він виготовлений з вуглецевого волокна з кільцем зі скловолокна, що забезпечує відскік при збереженні максимальної міцності,

– розповів блогер.

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