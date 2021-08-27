Заїхали перекусити: біля McDonald's помітили авто з коровою на задньому сидінні – кумедне відео

Американка Джессіка Нельсон з Вісконсину опублікувала у фейсбуці курйозне відео, яке неабияк здивувало користувачів мережі. На задньому сидінні автомобіля, що стояв поблизу McDonald's, вона помітила корову.

Спершу вона подумала, що тварина несправжня. Проте як тільки Джессіка дістала телефон, щоб зняти відео, корова почала рухатися.

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Я зрозуміла, що це на 100% реально. Але ніхто не проявив такого інтересу, я була єдиною, хто тримав телефон,

– розповіла Джессіка журналістам.

Корова у машині біля McDonald's: дивіться відео



Як з'ясувалося, за кермом був чоловік на ім'я Берні, а на задньому сидінні була не лише головна героїня ролика, знятого Джессікою. Водій розповів, що заїхав у McDonald's, щоб перекусити, а перед тим він був на ярмарку, де купив аж трьох телят. Усі вони дивним чином помістилися у його автівку.

Пізніше жінка опублікувала ще один допис у фейсбуці, в якому розповіла про раптову популярність, яку вона отримала завдяки цим корівкам. Найбільше її здивувало те, що про ролик написали великі видання.

Текст публікації Джессіки Нельсон:

52 тисячі переглядів, понад 2 тисячі поширень. І щонайменше 6 новинних ресурсів поділилися моїм роликом – 2 з них навіть не місцеві. Усе тому, що дідусь проїхав біля McDonald's з милою корівкою. Я б хотіла віддати йому належне. Я лише зняла відео.

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