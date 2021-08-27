Крістін Левайн дізналася про "пограбування" завдяки камерам відеоспостереження. Ролик, який вона виклала у мережу, вмить став вірусним.
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Деталі інциденту
Дівчина розповіла, що Amazon доставив посилку приблизно за 5 хвилин до крадіжки. Система відеонагляду одразу надіслала сповіщення, а коли виявила ведмедя – ще одне. Однак Крістін зовсім не очікувала побачити пухнастого гостя на своєму подвір'ї.
Вже за декілька годин Левайн знайшла свою посилку у дворі сусіда. Всередині виявилося ніщо інше, як туалетний папір.
Це була істерика. Я знала, що ніщо там не стане незамінним, тож це був справді веселий день,
– поділилася Крістін.
Ведмідь викрав посилку Amazon: вірусне відео
Мережа одразу вибухнула коментарями. Ось деякі з них:
- "Було б смішно вимагати повернення коштів. Причина: Ведмідь вкрав пакунок"
- "Ведмідь зрозумів, що це просто туалетний папір, і відмовився"
- "Злодії бувають усіх форм і розмірів"
- "Принаймні віконний кіт цього не зробив"
- "Ведмідь переконаний, що Amazon надав неправильну адресу"