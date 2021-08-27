Кристин Левайн узнала об "ограблении" благодаря камерам видеонаблюдения. Ролик, который она выложила в сеть, моментально стал вирусным.

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Детали инцидента

Девушка рассказала, что Amazon доставил посылку примерно за 5 минут до кражи. Система видеонаблюдения сразу послала оповещение, а когда обнаружила медведя – еще одно. Однако Кристин совсем не ожидала увидеть пушистого гостя на своем крыльце.

Уже через несколько часов Левайн нашла свою посылку во дворе соседа. Внутри оказалось не что иное, как туалетная бумага.

Это была истерика. Я знала, что ничто там не станет незаменимым, и это был действительно веселый день,

– поделилась Кристин.

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Сеть сразу взорвалась комментариями. Вот некоторые из них: