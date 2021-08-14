Долго думать медведь не мог, а потому подошел к ближайшему столбу, встал на задние лапы и начал самостоятельно чесать себе спинку. Опора, которую он выбрал, оказалась удобной – как раз под рост животному.

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Со стороны это выглядит очень забавно – кажется, будто медведь исполняет зажигательный танец. Похоже, что так же подумал и кто-то из очевидцев, что снял это на видео, которое опубликовали на популярном ютуб-канале с вирусными роликами Viral Hog.

Медведь чешет себе спину: смешное видео



Пользователи сети оценили находчивость мишки. Вот что они писали в комментариях:

"Это хороший способ усилить то, что написано на знаке ("Не входить", – 24 канал)";

"Нам всем иногда нужно хорошенько почесать спинку»;

"Похоже, ему было очень хорошо";

"Буквально 5 минут назад я делал то же с дверью";

"Это лучшее, что я видела сегодня".

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