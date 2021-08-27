Сначала она подумала, что животное ненастоящее. Однако как только Джессика достала телефон, чтобы снять видео, корова начала двигаться.
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Я поняла, что это на 100% реально. Но никто не проявил такого интереса, я была единственной, кто держал телефон,
– рассказала Джессика журналистам.
Корова в машине у McDonald's: смотрите видео
Как выяснилось, за рулем был мужчина по имени Берни, а на заднем сиденье была не только главная героиня ролика, снятого Джессикой. Водитель рассказал, что заехал в McDonald's, чтобы перекусить, а до этого он был на ярмарке, где купил трех телят. Все они удивительным образом поместились в его машину.
Позже женщина опубликовала еще один
пост в фейсбуке, где рассказала о внезапной популярности, которую она получила благодаря этим коровкам. Больше всего ее удивило то, что о ролике написали крупные издания.
Текст публикации Джессики Нельсон:
52 тысячи просмотров, более 2 тысяч репостов. И не менее 6 новостных ресурсов поделились моим роликом – 2 из них даже не местные. Все потому, что старик проехал около McDonald's с милой коровкой. Я бы хотела отдать ему должное. Я всего лишь сняла видео.
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