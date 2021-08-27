Спершу вона подумала, що тварина несправжня. Проте як тільки Джессіка дістала телефон, щоб зняти відео, корова почала рухатися.
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Я зрозуміла, що це на 100% реально. Але ніхто не проявив такого інтересу, я була єдиною, хто тримав телефон,
– розповіла Джессіка журналістам.
Корова у машині біля McDonald's: дивіться відео
Як з'ясувалося, за кермом був чоловік на ім'я Берні, а на задньому сидінні була не лише головна героїня ролика, знятого Джессікою. Водій розповів, що заїхав у McDonald's, щоб перекусити, а перед тим він був на ярмарку, де купив аж трьох телят. Усі вони дивним чином помістилися у його автівку.
Пізніше жінка опублікувала ще один
допис у фейсбуці, в якому розповіла про раптову популярність, яку вона отримала завдяки цим корівкам. Найбільше її здивувало те, що про ролик написали великі видання.
Текст публікації Джессіки Нельсон:
52 тисячі переглядів, понад 2 тисячі поширень. І щонайменше 6 новинних ресурсів поділилися моїм роликом – 2 з них навіть не місцеві. Усе тому, що дідусь проїхав біля McDonald's з милою корівкою. Я б хотіла віддати йому належне. Я лише зняла відео.
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