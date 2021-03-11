Професійний заводчик змій із США на ім'я Джастін Кобилка неочікувано для себе вивів пітона з "дизайнерським" забарвленням – на його шкірі можна чітко побачити кілька смайликів. Чоловік вирішив продати цю унікальну тварину, і вона виявилася ще й дуже дорогою.

Джастін Кобилка займається розведенням змій вже 20 років. 8 з них він присвятив виведенню пітонів з особливим забарвленням – білого кольору з золотистими смугами на тілі. Щоб досягнути цього, заводчик доклав чимало зусиль, і в результаті отримав пітона з дуже життєрадісним виглядом – на його спинці поряд з кількома яскраво-жовтими плямами розмістилися 3 усміхнених смайлики.

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Чоловік розповів, що ці "картинки" – чиста випадковість, адже він хотів отримати зовсім інший узор. За його словами, щось подібне на смайлик могло з'явитися у результаті мутації в забарвленні однієї змії з 20, але 3 чітких зображення емодзі на тілі одного пітона стали великою несподіванкою.

Дивіться відео: пітон зі смайликами на тілі

Джастін виводить пітонів з рідкісним забарвленням, аби продавати їх дорожче, ніж коштує звичайна змія. Пітон зі смайликами не став виключенням – його купили у заводчика за 6 тисяч доларів (166 тисяч гривень).