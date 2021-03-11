Профессиональный заводчик змей из США по имени Джастин Кобылка неожиданно для себя вывел питона с "дизайнерским" окрасом – на его коже можно четко увидеть несколько смайликов. Мужчина решил продать это уникальное животное, и оно оказалось еще и очень дорогим.

Джастин Кобылка занимается разведением змей уже 20 лет. 8 из них он посвятил выведению питонов с особым окрасом – белого цвета с золотистыми полосами на теле. Чтобы достичь этого, заводчик приложил немало усилий, и в результате получил питона с очень жизнерадостным видом – на его спинке рядом с несколькими ярко-желтыми пятнами разместились 3 улыбающихся смайлика.

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Мужчина рассказал, что эти "картинки" – чистая случайность, ведь он хотел получить совсем другой узор. По его словам, нечто подобное на смайлик могло появиться в результате мутации в окрасе одной змеи из 20, но 3 четких изображения емодзи на теле одного питона стали большой неожиданностью.

Смотрите видео: питон со смайликами на теле

Джастин выводит питонов с редким окрасом, чтобы продавать их дороже, чем стоит обычная змея. Питон со смайликами не стал исключением – его купили у заводчика за 6 тысяч долларов (166 тысяч гривен).