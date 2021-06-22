Заробити мільйони на грі: історії найвпливовіших джазменів

Джаз починався на вулицях Нового Орлеана 100 років тому. За цей час він повпливав на розвиток музичної культури і став одним із найпопулярніших жанрів.

З 24 по 28 червня на фестивалі Leopolis Jazz Fest виступатимуть найкращі джазові музиканти з усього світу. А ми, разом із розважальним партнером фестивалю, онлайн-казино Cosmolot, згадаємо найвпливовіших і найбагатших джазменів в історії музики.

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Луї Армстронг – 10 мільйонів доларів

Луї Армстронг / Фото з вікіпедії

Луї Армстронг, найвпізнаваніший джазовий музикант у всьому світ, виріс у Новому Орлеані. У дитинстві він розносив газети, був продавцем і возив вугілля, щоб допомогти своїй родині, а в 11 років покинув школу і почав заробляти, граючи на трубі. Нот він не знав, тому просто підбирав знайомі пісні "на слух". Луї грав у всіх джазових бендах міста, і незабаром потрапив до оркестру Кінга Олівера, популярного в Чикаго.

У 24 роки він записав перший сольний альбом Hot Fire, а ще через рік керував власним оркестром. З того часу Луї Армстронг став зіркою світового рівня – він гастролював по Америці та Європі, знімався в кіно і виступав по телебаченню. Творчість Армстронга повпливала на розвиток джазу і світову популярність цього жанру, а також принесла музикантові більше ніж 10 мільйонів доларів.

Герб Алперт – 850 мільйонів доларів

Герб Алперт / Фото Courtesy Grandstand Media

Музикант, композитор і продюсер Герб Алперт з дитинства хотів стати джазменом. Він починав кар'єру як трубач, але невдовзі почав писати пісні для інших музикантів. Під псевдонімом Барбара Кемпбелл він написав пісню Сема Кука Wonderful World. У 1962 році Герб Алперт і продюсер Джеррі Моссом відкрили власну фірму звукозапису A&M Records. Лейбл успішно працював понад 20 років і випускав платівки багатьох відомих музикантів.

Восени того ж року Алперт записав альбом The Lonely Bull, натхненний мексиканськими ритмами та оркестром маріачі. Джеррі Мосс наполіг, щоб на обкладинці альбому написали назву вигаданого оркестру Tijuana Brass – це робило його більш автентичним. Платівка набула такої популярності, що Герб Алперт зібрав справжній оркестр і випустив кілька альбомів як Herb Alpert & the Tijuana Brass.

Завдяки успіху Herb Alpert & the Tijuana Brass і розвитку лейблу A&M Records, музикант заробив 850 мільйонів доларів і досі вважається одним із найбагатших джазменів.

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Бінг Кросбі – 50 мільйонів доларів

Бінг Кросбі / Фото Music Score

Гаррі "Бінг" Кросбі – естрадний і джазовий співак-крунер і один із найспішніших вокалістів в історії музики. Разом з Елом Рінкером і Гаррі Баррісом він виступав у тріо Rhythm Boys. Команда записала пісню Mississippi Mud, I’m Coming Virginia і знялась у фільмі The King Of Jazz. Після цього Кросбі почав зніматися в кіно і виступати сольно. Його легкий стиль наспіву назвали крунингом – в американському сленгу "croon" означає "муркотіти".

Під час Другої світової війни Бінг Кросбі виступав перед американськими військами у Європі, навчився німецької вимови і записував пропагандистські передачі для ворожих військ. Американські солдати говорили, що для підняття бойового духу Кросбі зробив більше, ніж генерал Ейзенхауер і президент Рузвельт.

Особливо популярними стали різдвяні пісні Бінга Кросбі. Свій хіт White Christmas музикант перезаписував двічі – у 1942 та 1947 роках. Оригінальний запис так часто вмикали, що він пошкодився. Бінг Кросбі 41 раз займав перше місце у музичному чарті Billboard, випустив пів мільярда копій записів і до 1977 року заробив 50 мільйонів доларів.

Квінсі Джонс – 500 мільйонів доларів

Квінсі Джонс / Фото Rolling Stone

Квінсі Джонс розпочинав кар'єру як трубач в оркестрі Лайонела Хемптона, але став одним із найшанованіших композиторів, продюсерів та аранжувальників у світі. У 18 років він вже писав пісні для Рея Чарльза, а через 5 років підписав контракт зі студією ABC Records і почав музичну кар'єру з власним гуртом.

Після роботи в Парижі і кількох гастролей по Європі та Південній Америці, Квінсі залишився без грошей. Але Mercury Records підтримали талановитого джазмена і призначили його керівником музичного напрямку студії. З 1964 року Джонс пише саундтреки для голлівудських фільмів, паралельно співпрацюючи з Френком Сінатрою, Еллою Фіцджеральд, Пеггі Лі та багатьма іншими виконавцями. Його найуспішніший продюсерський проєкт – альбом Майкла Джексона Thriller. Він проданий накладом 110 мільйонів екземплярів і став найбільш продаваним альбомом усіх часів.

Квінсі Джонс отримав 27 премій "Ґреммі", а також премії "Оскар", "Еммі" і "Тоні". Капітал відомого композитора і продюсера оцінюють у 500 мільйонів доларів.

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