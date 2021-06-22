Заработать миллионы на игре: истории самых влиятельных джазменов

Джаз начинался на улицах Нового Орлеана сотню лет назад. За это время он повлиял на развитие музыкальной культуры и стал одним из популярнейших жанров.

С 24 по 28 июня на фестивале Leopolis Jazz Fest выступят лучшие джазовые музыканты со всего мира. А мы вместе с развлекательным партнером фестиваля, онлайн-казино Cosmolot, вспомним самых влиятельных и богатых джазменов в истории музыки.

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Луи Армстронг – 10 миллионов долларов

Луи Армстронг / Фото из википедии

Луи Армстронг, самый узнаваемый джазовый музыкант во всем мире, вырос в Новом Орлеане. В детстве он разносил газеты, был продавцом и возил уголь, чтобы помочь своей семье, а в 11 лет бросил школу и стал зарабатывать, играя на трубе. Нот он не знал, поэтому просто подбирал знакомые песни "на слух". Луи играл во всех джазовых бэндах города, и вскоре попал в оркестр Кинга Оливера, популярный в Чикаго.

В 24 года он записал первый сольный альбом Hot Five, а спустя год уже руководил собственным оркестром. С того времени Луи Армстронг стал звездой мирового уровня – он гастролировал по Америке и Европе, снимался в кино и выступал по телевидению. Творчество Армстронга повлияло на развитие джаза и мировую популярность жанра, а также принесло музыканту более 10 миллионов долларов.

Герб Алперт – 850 миллионов долларов

Герб Алперт / Фото Courtesy Grandstand Media

Музыкант, композитор и продюсер Герб Алперт с детства хотел стать джазменом. Он начинал карьеру как трубач, но вскоре стал сочинять песни для других музыкантов. Под псевдонимом Барбара Кемпбелл он написал песню Сэма Кука Wonderful World. В 1962 году Герб Алперт и продюсер Джерри Моссом открыли собственную фирму звукозаписи A&M Records. Лейбл успешно работал более 20 лет и выпускал пластинки множества известных музыкантов.

Той же осенью Алперт записал альбом The Lonely Bull, вдохновленный мексиканскими ритмами и оркестром мариачи. Джерри Мосс настоял, чтобы на обложке альбома написали название выдуманного оркестра Tijuana Brass – это делало его более аутентичным. Пластинка стала настолько популярной, что Герб Алперт собрал уже настоящий оркестр и выпустил несколько альбомов как Herb Alpert & the Tijuana Brass.

Благодаря успеху Herb Alpert & the Tijuana Brass и развитию лейбла A&M Records, музыкант заработал 850 миллионов долларов и до сих пор считается одним из богатейших джазменов.

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Бинг Кросби – 50 миллионов долларов

Бинг Кросби / Фото Music Score

Гарри «Бинг» Кросби – эстрадный и джазовый певец-крунер и один из самых успешных вокалистов в истории музыки. Вместе с Элом Ринкером и Гарри Баррисом он выступал в трио Rhythm Boys. Команда записала песню Mississippi Mud, I’m Coming Virginia и снялась в фильме The King Of Jazz. После этого Кросби начал сниматься в кино и выступать сольно. Его легкий стиль напева назвали крунингом — в американском сленге "croon" означает "мурчать".

Во время Второй мировой войны Бинг Кросби выступал перед американскими войсками в Европе, научился немецкому произношению и записывал пропагандистские передачи для вражеских войск. Американские солдаты говорили, что Кросби сделал для поднятия боевого духа больше, чем генерал Эйзенхауэр и президент Рузвельт.

Особенно популярными стали рождественские песни Бинга Кросби. Свой хит White Christmas музыкант перезаписывал дважды, в 1942 и 1947 годах. Оригинальную запись так часто включали, что она сильно повредилась. Бинг Кросби 41 раз занимал первое место в музыкальном чарте Billboard, выпустил полмиллиарда копий записей и к 1977 году заработал 50 миллионов долларов.

Куинси Джонс – 500 миллионов долларов

Куинси Джонс / Фото Rolling Stone

Куинси Джонс начинал карьеру как трубач в оркестре Лайонела Хэмптона, но стал одним из самых уважаемых композиторов, продюсеров и аранжировщиков в мире. В 18 он уже сочинял песни для Рэя Чарльза, а через пять лет подписал контракт со студией ABC Records и начал музыкальную карьеру с собственной группой.

После работы в Париже и нескольких гастролей по Европе и Южной Америке, Куинси оказался без денег. Но Mercury Records поддержали талантливого джазмена и назначили его руководителем музыкального направления студии. С 1964 году Джонс пишет саундтреки для голливудских фильмов, параллельно сотрудничая с Фрэнком Синатра, Эллой Фицджеральд, Пегги Ли и множеством других исполнителей. Его самый успешный продюсерский проект – альбом Майкла Джексона Thriller. Он продан тиражом 110 миллионов экземпляров и стал самым продаваемым альбомом всех времен.

Куинси Джонс получил 27 премий "Грэмми", а также премии "Оскар", "Эмми" и "Тони". Капитал известного композитора и продюсера оценивают в 500 миллионов долларов.

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