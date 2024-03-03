У старому замку знайшли загадкове послання: до чого тут Джеймс Бонд

У замку на старому острові Джерсі знайшли загадкове послання у пляшці. Воно було датоване 1966 роком і "пов'язане" з легендарним агентом Джеймсом Бондом.

Послання знайшли всередині каміна. Сталося це під час проведення реставраційних робіт.

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Робітники, які виконували реставраційні роботи на першому поверсі офіцерських кают у замку Елізабет, знайшли у каміні послання. Всередині був текст:

Агент 007 Джеймс Бонд. 26 лютого 1966 року. P.S. Секретний агент. Нікому не кажіть.

На звороті банкноти написано: "EA Blampied", що, можливо, є відсиланням до художника з Джерсі Едмунда Блампіє, який помер у серпні 1966 року. Нотатка була написана майже рівно через 2 місяці після виходу "Кульової блискавки", фільму про Джеймса Бонда з Шоном Коннері в головній ролі.



Записка, яку знайшли у замку / Фото Jersey Heritage

"Нам потрібна ваша допомога, щоб пролити світло на загадкову записку", – написали у своєму дописі представники Jersey Heritage.

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