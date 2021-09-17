Замість обличчя – дзеркало: в Угорщині встановили статую творцеві біткоїна Сатоши Накамото

У столиці Угорщини – Будапешті – встановили статую творцеві першої криптовалюти. Мета пам'ятки – віддати належне Сатоши Накамото, адже як вважають засновники, його роботи дійсно варто пам'ятати.

Угорщина стала першою країною, яка вшанувала загадковго винахідника віртуальної валюти Сатоши Накамото статуєю. Встановлення пам'ятки профінансували чотири угорські кріптовалютні організації.

Це цікаво 5 курйозних історій про казино, які змусять вас сміятися і трішки заздрити

Розробили бюст угорські скульптори Річко Гергелі та Тамаш Джиллі. Бронзова фігура представляє бюст людини без обличчя – замість нього дзеркало, що символізує анонімність біткоїнів та ідею прихильників цифрового золота. Обличчя засновника криптовалюти відполіроване, щоб відбити обличчя будь-кого, хто на нього дивиться.

Основна концепція біткоіну полягає в тому, що він належить всім, людям інтернету, що всі ми – Сатоши. Так що кожен може впізнати себе по обличчю,

– йде мова на сайті.

Ідею створення самої статуї висловив Андрас Дьєрфі, який створив освітній сайт KriptoAkadémia.com.

Ми думаємо про Сатоши як про батька-засновника всієї криптовалютної індустрії. Він створив біткоїн, він створив технологію блокчейн. Він бог нашого ринку,

– сказав Андрас Дьєрфі, біткоїн-журналіст та один з ініціаторів проеєкту.

На сьогодні особистість Сатоши Накамото невідома. Хоча доказів поки немає, деякі представники кріптоіндустріі продовжують заявляти, що саме вони є Сатоши Накамото. Проте за псевдонімом можуть ховатися чоловік, жінка або навіть група людей.



В Угорщині встановили статую творцеві біткоїна Сатоши Накамото / Фото statueofsatoshi



В Угорщині встановили статую творцеві біткоїна Сатоши Накамото / Фото statueofsatoshi

До теми Історія створення свого кіновсесвіту: Marvel Studios анонсувала нову книгу