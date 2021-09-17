Угорщина стала першою країною, яка вшанувала загадковго винахідника віртуальної валюти Сатоши Накамото статуєю. Встановлення пам'ятки профінансували чотири угорські кріптовалютні організації.

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Розробили бюст угорські скульптори Річко Гергелі та Тамаш Джиллі. Бронзова фігура представляє бюст людини без обличчя – замість нього дзеркало, що символізує анонімність біткоїнів та ідею прихильників цифрового золота. Обличчя засновника криптовалюти відполіроване, щоб відбити обличчя будь-кого, хто на нього дивиться.

Основна концепція біткоіну полягає в тому, що він належить всім, людям інтернету, що всі ми – Сатоши. Так що кожен може впізнати себе по обличчю,

– йде мова на сайті.

Ідею створення самої статуї висловив Андрас Дьєрфі, який створив освітній сайт KriptoAkadémia.com.

Ми думаємо про Сатоши як про батька-засновника всієї криптовалютної індустрії. Він створив біткоїн, він створив технологію блокчейн. Він бог нашого ринку,

– сказав Андрас Дьєрфі, біткоїн-журналіст та один з ініціаторів проеєкту.

На сьогодні особистість Сатоши Накамото невідома. Хоча доказів поки немає, деякі представники кріптоіндустріі продовжують заявляти, що саме вони є Сатоши Накамото. Проте за псевдонімом можуть ховатися чоловік, жінка або навіть група людей.



В Угорщині встановили статую творцеві біткоїна Сатоши Накамото / Фото statueofsatoshi



В Угорщині встановили статую творцеві біткоїна Сатоши Накамото / Фото statueofsatoshi

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