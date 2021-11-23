Закони фізики: чому знамените клацання пальців Таноса було б неможливим у реальному житті

Більшість людей не надають наукового пояснення тому, що відбувається в кінематографічному всесвіті Marvel. Чого не скажеш про Саада Бхамли, інженера з Технологічного інституту Джорджії, і його студентів.

Молоді вчені надихнулися фільмом "Месники: Війна нескінченності", в якому суперлиходій Танос використовує простий жест – клацання пальців – щоб знищити половину всього життя у Всесвіті. Тож науковці взялися дослідити це тертя та інші механізми клацання пальцями.

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Щоб виміряти швидкість і прискорення клацання пальцями та вивчити маловідому фізику, яка робить це можливим, команда дослідників Технологічного інституту Джорджії використовувала високошвидкісні камери й сучасні датчики сили. За допомогою цих пристроїв вони з'ясували, що клацання пальця відбувається за сім мілісекунд. Це швидше, ніж моргає око, у 20 разів.

Коли я вперше побачив ці дані, Я підстрибнув на стільці. Клацання пальця відбувається всього за сім мілісекунд – більш ніж у 20 разів швидше, ніж моргання ока, що займає понад 150 мілісекунд,

– заявив Саада Бхамла, доцент кафедри хімічної та біомолекулярної інженерії технологічного інституту Джорджії.



Чому знамените клацання пальців Таноса було б неможливим у реальному житті / Кадр з фільму

А щоб імітувати клацання Таноса в рукавичці нескінченності, вчені наділи на пальці наперстки. При цьому кутове прискорення значно впало, що на думку науковців, пов'язано зі скороченням області торкання між пальцями. Крім того, створювати достатню силу або прискорення для нормального клацання стає важче, коли між кінчиками пальців тертя збільшується або зменшується.

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Вченим вдалося з'ясувати, що клацання пальців – це найшвидше прискорення людського тіла, яке коли-небудь вимірювалося, і що фізика, пов'язана з цим, унеможливила б дії Таноса, стосовно здійснення апокаліптичного жесту. Принаймні, поки він носив свою металеву "Рукавичку нескінченності".

Наші результати показують, що Танос не міг зламатися через свої броньовані металеві пальці. Так що, швидше за все, у грі задіяні голлівудські спецефекти, а не реальна фізика!,

– розповіли студенти технологічного факультету.



Чому знамените клацання пальців Таноса було б неможливим у реальному житті / Кадр з фільму