В Україні переважає рівнинний рельєф. Але місць, де заняття скелелазінням принесуть багато задоволення і вражень – велика кількість. В кожному регіоні нашої країни є скельні масиви, які приваблюють не тільки маршрутами для лазіння, а й мальовничими природними пейзажами.

Як повідомляє сайт 4sport.ua, скелелазна спільнота Закарпаття вирішила розвивати скельні райони неподалік Ужгорода – в районі села Оноківці. Читайте також Популяризація альпінізму: нова настільна гра від професійного гірського гіда Скеля знаходиться в селі Оноківці, що в 5-ти кілометрах від Ужгорода. Опис детального маршруту читайте за посиланням. На цій скелі вже існувало 9 трас під верхню страховку, а за останні місяці вдалося обладнати та оновити вже 23 траси, з яких: 6 під нижню страховку;

2 з них можна використовувати для треду. Відносно категорій: 8 трас для новачків (5а - 5с +);

14 трас 6а-6с +;

1 траса 7а. ​

Оноківська скеля / Фото 4sport.ua

Оноківська скеля / Фото 4sport.ua Варто зазначити, що роботи ще тривають, але вся інформація про нові маршрути вже доступна на скелелазній карті України.