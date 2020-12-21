На Закарпатті розвивається новий скелелазний район: де саме
В Україні переважає рівнинний рельєф. Але місць, де заняття скелелазінням принесуть багато задоволення і вражень – велика кількість. В кожному регіоні нашої країни є скельні масиви, які приваблюють не тільки маршрутами для лазіння, а й мальовничими природними пейзажами.
Як повідомляє сайт 4sport.ua, скелелазна спільнота Закарпаття вирішила розвивати скельні райони неподалік Ужгорода – в районі села Оноківці.
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Скеля знаходиться в селі Оноківці, що в 5-ти кілометрах від Ужгорода. Опис детального маршруту читайте за посиланням.
На цій скелі вже існувало 9 трас під верхню страховку, а за останні місяці вдалося обладнати та оновити вже 23 траси, з яких:
- 6 під нижню страховку;
- 2 з них можна використовувати для треду.
Відносно категорій:
- 8 трас для новачків (5а - 5с +);
- 14 трас 6а-6с +;
- 1 траса 7а.
Оноківська скеля / Фото 4sport.ua
Оноківська скеля / Фото 4sport.ua
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