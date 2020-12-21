В Украине преобладает равнинный рельеф. Но мест, где занятия скалолазанием принесут много удовольствия и впечатлений – большое количество. В каждом регионе нашей страны есть скальные массивы, которые привлекают не только маршрутами для лазания, но и живописными природными пейзажами.

Как сообщает сайт 4sport.ua, скалолазное сообщество Закарпатье решило развивать скальные районы недалеко от Ужгорода – в районе села Оноковци. Читайте также Популяризация альпинизма: новая настольная игра от профессионального горного гида Скала находится в селе Оноковцы, что в 5-ти километрах от Ужгорода. Описание детального маршрута читайте по ссылке. На этой скале уже существовало 9 трасс под верхнюю страховку, а за последние месяцы удалось оборудовать и обновить уже 23 трассы, из которых: 6 под нижнюю страховку;

2 из них можно использовать для треду. Относительно категорий: 8 трасс для новичков (5а - 5с +);

14 трасс 6а-6с +;

1 трасса 7а. ​ Оноковская скала / Фото 4sport.ua

​Оноковская скала / Фото 4sport.ua Стоит отметить, что работы еще продолжаются, но вся информация о новых маршрутах уже доступна на скалолазной карте Украины.