На Закарпатье развивается новый скалолазный район: где именно
В Украине преобладает равнинный рельеф. Но мест, где занятия скалолазанием принесут много удовольствия и впечатлений – большое количество. В каждом регионе нашей страны есть скальные массивы, которые привлекают не только маршрутами для лазания, но и живописными природными пейзажами.
Как сообщает сайт 4sport.ua, скалолазное сообщество Закарпатье решило развивать скальные районы недалеко от Ужгорода – в районе села Оноковци.
Читайте также Популяризация альпинизма: новая настольная игра от профессионального горного гида
Скала находится в селе Оноковцы, что в 5-ти километрах от Ужгорода. Описание детального маршрута читайте по ссылке.
На этой скале уже существовало 9 трасс под верхнюю страховку, а за последние месяцы удалось оборудовать и обновить уже 23 трассы, из которых:
- 6 под нижнюю страховку;
- 2 из них можно использовать для треду.
Относительно категорий:
- 8 трасс для новичков (5а - 5с +);
- 14 трасс 6а-6с +;
- 1 трасса 7а.
Оноковская скала / Фото 4sport.ua
Оноковская скала / Фото 4sport.ua
Поделиться новостью