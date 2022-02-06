Задум не вдався: 15 людей, які хотіли круте тату, але звернулися до поганого майстра
Джерело:Bored Panda
Перед тим, як зробити татуювання, варто не лише добре обдумати, що саме зобразити на своєму тілі, а й відповідально підійти до пошуку хорошого майстра. Інакше про своє рішення можна пожалкувати.
У фейсбук-спільноті That's It, I'm inkshaming публікують фото по-справжньому жахливих татуювань. Ці світлини чудово демонструють, що може статися, якщо звернутися за тату до першого-ліпшого художника. Залишається сподіватися, що вони не лише розсмішать мережу, а й вбережуть когось від необдуманих вчинків.
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